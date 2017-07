Governo, si dimette il sottosegretario Massimo Cassano (Ap) | Romani: "Apprezzo il suo ritorno in Forza Italia"

La decisione del senatore, che fino a oggi è stato coordinatore regionale di Ap in Puglia, segue quella di Enrico Costa, che mercoledì si era dimesso dalla carica di ministro per gli Affari regionali.



Cassano torna nel centrodestra - Il senatore Massimo Cassano lascia Ap per aderire nuovamente a Forza Italia oppure entrare nella nuova formazione politica di centrodestra affiancata e alleata di FI che potrebbe chiamarsi "Italia Civica". Sabato è in programma una conferenza stampa del partito a Bari in cui verrà fatta definitiva chiarezza. Come ricordato da alcuni parlamentari forzisti, durante il governo Vendola in Puglia, Cassano fu "il consigliere regionale più votato" con il centrodestra, un "recordman delle preferenze".



FI, Romani: "Benvenuto Cassano, apprezzo suo ritorno" - "Non posso che accogliere con grande favore e sentito apprezzamento il ritorno di un politico di un senatore, dell'esperienza e del valore di Massimo Cassano tra le fila di Forza Italia e del gruppo parlamentare che rappresento". Lo afferma in una nota il presidente dei senatori di FI, Paolo Romani dopo le dimissioni di Cassano dall'incarico di sottosegretario al Lavoro del governo.



Rosato: "Cassano? Non vedo rischi per il governo" - "Non vedo rischi per il governo". Risponde così Ettore Rosato, capogruppo Pd alla Camera, a una domanda sulle dimissioni del sottosegretario Massimo Cassano dopo quelle del ministro Costa. "E' evidente che da qui alla fine della legislatura abbiamo messo in conto che Mdp continuerà nella sua scelta di sostegno al governo a singhiozzo e che c'è un rischio reale che Ap perda pezzi da una parte e dall'altra. Ma comunque vedo un governo in salute che fa le cose che servono", sottolinea il capogruppo Dem.



De Leonardis nuovo coordinatore Ap in Puglia - Il presidente di Alternativa Popolare, Angelino Alfano, ha nominato il consigliere regionale Giannicola De Leonardis coordinatore regionale di Alternativa Popolare in Puglia. De Leonardis, assieme al consigliere regionale Luigi Morgante, non seguiranno Massimo Cassano nella scelta di aderire a Forza Italia.