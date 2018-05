Governo, Di Maio: contratto sarà sottoposto al voto online venerdì

"Credo che il contratto sarà messo al voto online degli iscritti venerdì". Lo afferma il capo politico M5s, Luigi Di Maio, uscendo da un ristorante nei pressi della Camera. Alla chiusura del contratto mancherebbero ormai pochi dettagli, in particolare sul Sud. L'accordo, però, non sarà siglato da Di Maio e Salvini finché la bozza non sarà stata portata in visione al premier del governo giallo-verde, una volta che sarà stato individuato.