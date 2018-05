27 maggio 2018 23:52 Governo, Conte rinuncia e Mattarella convoca Cottarelli | Di Maio chiede lʼimpeachment, Salvini: "Al voto" Decisivo il nodo sul nome di Savona, che è stato stoppato dal Colle. Berlusconi: "Evocare lo stato dʼaccusa è da irresponsabili"

Il premier incaricato Conte ha rimesso l'incarico al Presidente, che ha convocato per lunedì Cottarelli, l'ex commissario alla spending review del governo Renzi. Decisivo il nodo sul nome dell'economista Savona. "Ho accettato tutti i ministri tranne quello dell'Economia, ho registrato con rammarico indisponibilità ad ogni altra soluzione", ha sottolineato Mattarella. Irritazione di Di Maio, che chiede l'impeachment del Capo dello Stato, mentre Salvini vuole il ritorno alle urne: "Subito la data delle elezioni o andiamo a Roma".

Scontro istituzionale senza precedenti - Dopo 85 giorni di stallo e di tentativi infruttuosi di dare un governo al Paese, l'impasse politica si trasforma dunque in uno scontro istituzionale senza precedenti. Il no del Quirinale all'impuntatura di Lega e M5s sul nome dell'economista sardo Paolo Savona scatena, infatti, l'ira di Salvini e Di Maio. E verso il Capo dello Stato si materializza la possibilità dell'accusa peggiore: quella di impeachment, la messa in stato d'accusa del Presidente per alto tradimento. Accusa mossa dal M5s e su cui anche Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni concorda. E mentre Salvini, per ora, glissa sull'ipotesi che i 5 Stelle vogliono invece portare in Parlamento, arriva la presa di distanze di Silvio Berlusconi. Parole "irresponsabili", taglia corto il leader di Forza Italia.



Cottarelli, il piano B del Colle - La bufera si scatena sul Presidente della Repubblica che ha tuttavia in serbo un piano B: per lunedì mattina è stato convocato al Colle Carlo Cottarelli, l'economista che non dispiaceva né al M5s né alla Lega per il lavoro da lui a suo tempo svolto sulla spending review. Nessun commento ufficiale di Cottarelli ma chi l'ha sentito racconta che la telefonata del Colle ha colto "di sorpresa" l'ex commissario, che ora si prepara in fretta a raggiungere la Capitale da Milano per presentarsi all'appuntamento con Mattarella. Giusto il tempo, ha scherzato con chi gli ha parlato, di finire di correggere i compiti dei suoi studenti della Bocconi.



Nuove elezioni ad ottobre? Salvini chiede subito la data - Per Cottarelli potrebbe profilarsi un incarico per un governo del Presidente che se dovesse essere bocciato dal Parlamento, porterebbe il Paese a nuove elezioni. Probabilmente ad ottobre. E chi chiede con forza l'immediato ritorno al voto è Salvini. "Vogliamo una data per le elezioni, altrimenti veramente andiamo a Roma. Dopo anni hanno gettato la maschera", afferma il leader leghista in diretta Facebook. "Stavolta ci hanno fermato, ma non lo faranno la prossima volta", aggiunge.

Mattarella: "Non posso subire imposizioni" - Mattarella, durante il suo discorso dopo la rinuncia di Conte, è costretto a ricordare le sue prerogative e spiega di non aver mai ostacolato la formazione di un governo politico e anzi di aver sostenuto il tentativo di formare un esecutivo in base alle regole previste dalla Costituzione. Il suo ruolo, sottolinea ancora una volta, non ha mai subito né può subire imposizioni.



Irritazione di Lega e M5s: "Scelta incomprensibile" - Ma non sono dello stesso avviso i leader delle due forze alleate per il governo che ha chiamato al Colle per incontrarli prima di ricevere il premier incaricato con riserva. "Questa scelta è incomprensibile", scuote la testa Di Maio mentre Salvini esprime tutta la sua rabbia per il tentativo fallito a causa delle ingerenze europee: "Mai servi, mai schiavi", avverte il leader del Carroccio.



Di Maio svela la lista dei ministri portata al Colle - E Di Maio snocciola in un video su Facebook la composizione del governo "che avrebbe potuto vedere la luce lunedì mattina". Vicepresidente e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio. Vicepresidente e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Rapporti con il parlamento, Riccardo Fraccaro. Pa, Giulia Bongiorno. Affari Regionali, Enrica Stefani. Sud, Barbara Lezzi. Disabilità, Lorenzo Fontana. Affari Esteri, Luca Giansanti. Giustizia, Alfonso Bonafede. Difesa, Elisabetta Trenta. Economia e finanze, Paolo Savona. Politiche agricole, Gian Marco Centinaio. Infrastrutture e trasporti, Mauro Coltorti. Istruzione, Marco Bussetti. Beni Culturali, Alberto Bonisoli. Salute, Giulia Grillo, Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti.