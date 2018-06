Governo, Berlusconi: fedeli al centrodestra, voteremo no

"Per quanto ci riguarda noi rimaniamo coerenti e fedeli al voto del popolo di centrodestra e saremo perciò molto rigorosi nell'opporci a tutto quello che giudicheremo non positivo per l'Italia e per gli italiani". Lo ha affermato il presidente dei Forza Italia, Silvio Berlusconi, aggiungendo: "Per questo noi non possiamo che votare 'no' alla fiducia a questo governo".