Giustizia, tensione Anm-governo Alfano: "Con che faccia criticano..."

"L'Anm - ha continuato il ministro Orlando - non faccia gli stessi errori che in passato ha fatto la politica, cioè pensare che chiunque critica e chiunque chieda un cambiamento debba essere visto come un nemico". Orlando partecipa a Expo al convegno "Corruzione e Competitività" promosso da Fondazione Iniziativa Subalpina, presenti il comandante generale della Gdf, Saverio Capolupo, il procuratore di Torino, Armando Spataro, il presidente della Commissione Riforma ordinamento giudiziario, Michele Vietti.



Alfano: "Anm sia autocritica" - "Credo che ci voglia coraggio e una certa faccia per attaccare questo governo. Invece dell'autocritica, per quanto successo a Palermo, arrivano gli attacchi. E' un modo ottimo per sviare l'attenzione ma nessuno si illuda che non ce ne siamo accorti". Così il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, in merito alle critiche dell'Anm. Per Alfano, ci vuole coraggio a rivolgere critiche al governo "nel momento in cui questo governo ha fatto leggi importanti, in cui il contrasto a Cosa Nostra va bene e nel momento in cui - ha detto - credo che tutta l'opinione pubblica nazionale si aspetti una profonda autocritica e parole molto forti per spiegare da parte della magistratura quello che è successo a Palermo".



A Palermo, ha detto Alfano a margine di una convention di Ncd a Limatola (Benevento), "è successo un qualcosa che manda un messaggio devastante all'opinione pubblica che pensa che se così vengono gestiti i beni confiscati da coloro i quali devono contrastare la criminalità organizzata c'è qualcosa di molto grave che non quadra".



La replica: "Basta con i messaggi di divisione" - Non ha tardato ad arrivare la replica dell'Anm. "La magistratura è unita - hanno detto i giudici - e lo è sempre stata nel richiedere strumenti idonei a dare risposte forti alla richiesta di legalità del Paese. Chiediamo che la politica sia con noi e non ci siano più messaggi di divisione".



Anm ad Alfano: "No a polemiche distruttive" - "Bisogna distinguere tra il confronto critico tra magistratura e istituzioni e la polemica distruttiva, a cui ci sottraiamo" - ha aggiunto il presidente dell'Anm, Rodolfo Sabelli - "Noi vogliamo il confronto e questo può essere anche critico, ma si cresce con le critiche non con i complimenti", ha aggiunto.