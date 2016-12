Giubileo, Renzi vuole 9 commissari

Roma deve rimettere insieme le macerie. E ripartire.Non lo pensa solo l'Osservatore Romano, ma anche Matteo Renzi, che in attesa (come tutti) di vedere il sindaco Ignazio Marino formalizzare le dimissioni (lunedì, ndr) prova a varare il "piano b" in vista del Giubileo che inizierà il prossimo 8 dicembre. Il premier, infatti, ha intenzione di nominare ben 9 commissari "Abbiamo venti giorni per pensare ai nomi" ha dichiarato il segretario del Pd.

"Come governo faremo il possibile perché il Giubileo sia un successo": è questo il messaggio che Matteo Renzi ha voluto recapitare a Papa Francesco e a tutto il Vaticano, preoccupato quando c'era Marino al timone, e preoccupato adesso da un vuoto che va colmato al più presto. Che non si possa "sbagliare di nuovo" è la ferma convinzione sia di Renzi sia del presidente del Pd, Matteo Orfini.



Renzi e Orfini hanno avuto un confronto ieri a Palazzo Chigi. Il premier ha reso note le sue intenzioni: nominare 9 commissari che - di fatto - andrebbero a comporre una giunta tecnica con il compito di preparare il Giubileo. "Abbiamo venti giorni per pensare ai nomi dei commissari. Poi dovrete mettercela tutta per dimostrare che in pochi mesi si riesce a fare ciò che non è stato fatto finora" ha aggiunto Renzi. Lo spera lui, lo spera il Papa, lo sperano i romani. Lo sperano tutti, ma proprio tutti.