Giorgia Meloni è mamma: è nata Ginevra

Andea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni e ora papà di Ginevra, intervenendo telefonicamente a Tgcom24 dice: "Mamma e figlia stanno bene. Siamo felicissimi. Sono sicuro che Giorgia saprà gestire in modo egregio la vita da mamma e quella da politica. A chi assomiglia Ginevra? In molti dicono a me, ma forse è troppo presto per dirlo".