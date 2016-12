Giachetti: "Primarie sono state un'amichevole, ora vincere a Roma"

"Presenterò la giunta 15 giorni prima del voto" - Appena terminata la corsa per le primarie, Giachetti si lancia nella campagna elettorale per il Campidoglio. "Niente ricatti, niente spartizioni di poltrone: in giunta con me porterò solo persone competenti e appassionate - ha spiegato il neo candidato -che presenterò alla città 15 giorni prima del voto. Lo dico con tre mesi di anticipo così lancio subito un messaggio: se a qualcuno non va bene il metodo la porta è quella là".



"A Roma serve una lista di persone pulite" - Quanto alla lista che lo affiancherà per le elezioni al Campidoglio, Giachetti è lapidario. "Voglio parlare forte e chiaro anche al mio partito, il Pd: fate una lista di persone pulite, belle e al di sopra di ogni sospetto, una lista di persone di cui tutti saremo orgogliosi in campagna elettorale, perché Roma e i romani un'altra occasione non ce la daranno. E hanno ragione loro: ora è il Pd che deve dimostrare di aver capito gli elettori".



"Io risponderò ai romani, non a Casaleggio" - Giachetti si lascia poi andare a una bordata contro il M5s-. "La mia è stata una campagna tra le persone e di ascolto. Sono stato accusato di non avere un programma, ma il mio programma lo trovate nelle aspettative, nelle proposte e nelle idee di tante persone. Il mio programma è nato tra la gente e non in uno studio a Milano della Casaleggio Associati. Io risponderò ai romani e non alla Casaleggio Associati". Cosi' Roberto Giachetti, vincitore delle primarie del centrosinistra a Roma.



"Sul carro del vincitore non sale nessuno" - "Sempre in tema di libertà voglio dire una cosa molto chiaramente - ha quindi concluso Giachetti -: come sapete io giro in scooter, il carro del vincitore è quello lì, e quindi anche per evidenti motivi di spazio non vi affannate perché non ci sale nessuno".