Gentiloni: "No a equazioni improprie migrazioni-terrorismo, ma rischio radicalizzazioni in carcere e sul web"

I nuovi centri di espulsione - I Cie (Centri di identificazione ed espulsione, ndr), che dovranno ospitare le persone irregolari da respingere, "non avranno nulla a che fare con quelli del passato". E' quanto ha dichiarato il ministro dell'Interno, Marco Minniti, precisando: "Non c'entrano nulla perché hanno un'altra finalità, non c'entrano con l'accoglienza ma con coloro che devono essere espulsi". E ha aggiunto: "Ne parleremo alla conferenza Stato-Regioni già convocata per il 19 gennaio. Proporrò strutture piccole, che non c'entrano nulla con quelle del passato, con governance trasparente e un potere esterno rispetto alle condizioni di vita all'interno".



Gentiloni: "Grande sforzo contro il terrorismo" - Paolo Gentiloni ha invece ricordato che la "bussola su cui si muove il governo" richiede da un lato "politiche migratorie sempre più efficaci, che coniughino attività umanitaria e accoglienza" da un lato, "politiche di rigore e di efficacia nei rimpatri" dall'altro. Il premier ha inoltre ribadito come l'Italia stia facendo "un grande sforzo sul contrasto alla radicalizzazione e alla minaccia terroristica" e su questo fronte è necessario un impegno a "medio termine assieme alle comunità islamiche, ingaggiandole in un'attività di prevenzione".