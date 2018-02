Gentiloni: "Niente canone Rai per 350mila cittadini sopra i 75 anni", l'azienda approva

"So quanto la tv sia importante soprattutto per queste fasce sociali in difficoltà e sole", ha spiegato il premier, sottolineando l'importanza, per la prossima stagione di riforme, di avere attenzione nei confronti degli anziani, "fragili e spesso soli".



La Rai: "Bene l'esenzione per le fasce deboli" - Positiva la reazione della Rai al provvedimento "che estende l'esenzione dal pagamento del canone agli over 75 con reddito inferiore a 8mila euro l'anno", dicono da Viale Mazzini. "La disposizione - si legge su una nota -, volta a promuovere l'inclusione sociale, è in linea con analoghe misure già in atto per i principali broadcaster pubblici europei ed è in completa sintonia con i principi di uguaglianza sostanziale e di libero accesso all'informazione sanciti dalla Costituzione e propri della mission Rai. Il sostegno alle fasce più deboli della popolazione rappresenta un valore imprescindibile per il servizio pubblico radiotelevisivo".