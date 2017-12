Gentiloni: "La Boschi sarà candidata dal Pd, mi auguro abbia successo"

"Non sono il giudice del valore aggiunto o non aggiunto. Penso che Maria Elena Boschi abbia chiarito tutto quello che c'è da chiarire, quindi sarà candidata dal Pd e mi auguro che abbia successo". Lo ha affermato il premier Paolo Gentiloni al termine del vertice Ue, rispondendo a chi gli chiedeva se la candidatura dell'attuale sottosegretario alla presidenza del Consiglio possa essere un valore aggiunto per il Partito democratico.