10 luglio 2018 16:50 Genova, migranti ad assistere gli anziani La Lega attacca: "Razzismo al contrario" Polemiche sul piano anti caldo approvato dalla giunta del sindaco Marco Bucci, che prevede il coinvolgimento di richiedenti asilo e rifugiati. Il Carroccio non ci sta e presenta unʼinterrogazione

Duro scontro politico a Genova sul progetto "Aiuto anch’io!", approvato dalla giunta del sindaco Marco Bucci per coinvolgere richiedenti asilo politico e rifugiati ospiti in città nelle attività di supporto degli anziani soli e in difficoltà durante la stagione estiva. La proposta è stata deliberata dall'amministrazione di centrodestra e una quindicina di migranti ha già aderito al piano, ma la Lega attacca: "Questo è razzismo al contrario".

Il progetto, riporta Il Secolo XIX, prevede che per la prima volta anche richiedenti asilo e rifugiati partecipino alla task force predisposta dal comune di Genova per fare fronte alle ondate di caldo, con particolare attenzione alla fascia d'eta più anziana, ma non solo, secondo le indicazioni della guardia medica. I migranti, affiancati dal personale di associazioni e gruppi cittadini già operativi durante l'emergenza freddo nella stagione invernale (tra cui Croce Rossa e Croce Bianca Genovese, coordinati da Auser), dovranno quindi assistere le circa tremila persone individuate in attività come spostamenti, compere e consegna di farmaci. L'accordo prevede anche l'interessamento di Sprar, Cas e associazioni del terzo settore.