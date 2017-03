Genova, Grillo: "Cassimatis non candidabile, nuove Comunarie"

"Fidatevi di me" - Grillo ha indetto quindi nuove Comunarie a Genova, con votazione dalle 10 alle 19. "Se qualcuno non capirà questa scelta, vi chiedo di fidarvi di me", scrive ancora Grillo sul blog. "Non possiamo permetterci di candidare persone su cui non siamo sicuri al 100%. Vi garantisco che non accadrà, né a questa tornata delle comunali, né alle politiche. Le nostre selezioni rispetteranno il voto online, ma saranno rigorose. Non c'è più spazio per chi cerca solo poltrone", conclude.