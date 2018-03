Genova, CasaPound chiude campagna elettorale: "Insieme per la nazione"

Non sono mancate tensioni a Genova nel giorno di chiusura della campagna elettorale di CasaPound. Oltre 200 i manifestanti in piazza per protestare contro la presenza nel capoluogo ligure del leader di estrema destra Simone Di Stefano. Un gruppetto si era staccato dal presidio rovesciando alcuni cassonetti, bruciandone uno, tra Corso Buenos Aires e Corso Torino e rompendo la vetrina di un istituto di credito. Poi tutto è rientrato e Di Stefano ha tenuto regolarmente il suo discorso nel locale prenotato, nel quartiere Foce. "Grandissimo e forse inaspettato successo - ha scritto su Facebook - anche nella tradizionalmente rossa Genova, nell'ultima tappa di questa entusiasmante campagna elettorale. E ora tutti a votare!"