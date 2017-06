G7, i leader firmano dichiarazione sul terrorismo | Trump non cede su clima e commercio

G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 1 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 2 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 3 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 4 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 5 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 6 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 7 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 8 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 9 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 10 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 11 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 12 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 13 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 14 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 15 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 16 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 17 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 18 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 19 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 20 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 21 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 22 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 23 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 24 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 25 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 26 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 27 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 28 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 29 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 30 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 31 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 32 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 33 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 34 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 35 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 36 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 37 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 38 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 39 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 40 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 41 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 42 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 43 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 44 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 45 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 46 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 47 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 48 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina 49 di 49 Ansa Ansa G7, i leader mondiali riuniti a Taormina leggi dopo slideshow ingrandisci

Il G7 si mostra al mondo unito contro il terrorismo, pronto a rafforzare misure e impegni comuni. Ma non riesce a fare passi avanti sul clima, che resta al palo, e rischia di chiudersi con un compromesso al ribasso sui migranti. Al tavolo, come facilmente prevedibile, pesa la posizione di Donald Trump che arriva dicendosi "aperto" alla discussione. Ma poi di fatto ripropone e resta fermo sui suoi paletti.



Non solo sull'accordo di Parigi, su cui continua a prendere tempo in attesa di trovare "la decisione giusta", mentre i suoi parlano apertamente di due posizioni "forti", ovvero contrapposte, tra Europa e America. Ma anche sulla questione dei migranti, sulla quale l'America di Trump sembra destinata a far valere la sua voce, ridimensionando le aspettative dell'Europa e della presidenza italiana. Che, forse, si dovranno accontentare di qualcosa che, alla vigilia del comunicato finale ancora da chiudere, non è certo il massimo che si poteva raggiungere.



Sono passati, e non è cosa da sottovalutare - fanno notare gli stessi sherpa italiani che parlano di "un buon compromesso" - i principi base dell'approccio globale, quello "a lungo termine", con il coinvolgimento dei paesi di origine e la responsabilità condivisa. Ma le pressioni americane non hanno consentito di andare oltre, chiedendo di riaffermare il concetto di protezione dei confini e del controllo dei flussi.



Alla fine della prima giornata del vertice, Paolo Gentiloni si mostra moderatamente soddisfatto nell'aver, almeno, centrato una "convergenza comune sui temi principali su cui si può lavorare" insieme. Su tutti, comprese le questioni internazionali come Siria, Libia e Coree, precisa. Ma non sul clima. "Resta una questione sospesa", ammette il premier a margine dei lavori, mentre da tutte le delegazioni rimbalza lo stesso refrain: "Per ora niente intesa", fa sapere la May, mentre l'Eliseo rinvia al mittente qualsiasi ipotesi di accordo al ribasso che indebolisca l'intesa di Parigi. Anche Angela Merkel, nonostante il botta e risposta scambiato con l'inquilino della Casa Bianca sul surplus tedesco, prova a convincere gli Usa a rispettare le conclusioni della Cop21. Senza successo.



Sul tavolo resta inoltre il nodo del commercio, che rappresenta un altro motivo di non totale sintonia tra i leader, divisi tra gli europei che spingono per il multilateralismo e il libero scambio e Trump che pensa a barriere, dazi e protezionismo. Pronto anche a stringere un accordo, ma a 'due', con la Gran Bretagna della May post Brexit. Il primo ministro britannico, che ha lasciato Taormina in anticipo per tornare all'emergenza di Manchester, rientra in patria con l'attestato di solidarietà e vicinanza di tutto il vertice. Che non solo compatto condanna ogni forma di terrore, ma mette nero su bianco una dichiarazione - affidata simbolicamente nelle mani della May al momento della firma - per la lotta al terrorismo. Nel testo i leader si impegnano ad alzare il livello della battaglia comune: in particolare sul web, dove 'corre' l'estremismo, ma anche nella lotta ai foreign fighters, nella condivisione di dati e informazioni e nel taglio dei fondi e delle risorse, "linfa vitale" anche per chi cerca di radicalizzare i giovani che "minacciano i nostri interessi nazionali", scrivono i Grandi.