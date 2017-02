Furbetti del cartellino, ok del governo ai licenziamenti lampo

Il governo ha dato il suo via libera al licenziamento lampo per i "furbetti del cartellino". La nuova normativa allunga i termini per esercitare l'azione di risarcimento per i danni di immagine alla Pubblica amministrazione provocati dalle condotte fraudolente punite dal licenziamento. La denuncia entro 20 giorni, non più 15, dall'avvio del procedimento disciplinare, eviterà accavallamenti di termini e procedure. Scadenze più lunghe anche per i danni.