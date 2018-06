Fontana, prime parole da ministro: "Le famiglie arcobaleno non esistono"

Aborto - Passaggio importante, quello sull'aborto. Fontana ha dichiarato che "restringere il diritto all'aborto è un tema che nel Contratto non c'è, credo anche che nella maggioranza non esista una sensibilità di questo tipo. Purtroppo, a mio modo di vedere. Voglio intervenire per potenziare i consultori per cercare di dissuadere le donne ad abortire. Sono cattolico, non lo nascondo. Ed è per questo che credo e dico anche che la famiglia sia quella naturale, dove un bambino deve avere una mamma e un papà".

A tal proposito, nel frattempo al membro del governo sono arrivate le congratulazioni da parte del Comitato NO194, che si batte per l'abrogazione della legge sull'interruzione volontaria della gravidanza. Il presidente nazionale del comitato, Pietro Guerini, ha commentato dicendo che "ritengo doveroso rivolgere anche pubblicamente al neoministro le più vive felicitazioni per la zua nomina a capo del dicastero per la Famiglia e la disabilità, essendo iscritto dall'anno 2011 al nostro Comitato, che conta oltre 30mila aderenti". "La nostra battaglia è e rimane durissima - si legge ancora nel messaggio di Guerini - l'unica via per ottenere il nostro obiettivo è quella referendaria, perché mai una maggioranza parlamentare abrogherà la 194, ma avere a capo di un dicastero una persona sulle nostre posizioni è una grossa soddisfazione, che voglio condividere con i nostri militanti che in questi anni hanno lavorato con me, anche partecipando ai nostri eventi".