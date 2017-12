Fisco, Berlusconi: "Serve una misura drastica, propongo il reddito di dignità"

"Questa somma può variare a seconda della zona del Paese in cui la persona vive", sottolinea Berlusconi in un'intervista a R101. "Purtroppo in Italia 4.750.000 di persone vivono nella povertà assoluta, un dato impressionante e inaccettabile in un Paese europeo - aggiunge -. Nessuno può vivere bene, anche chi è agiato, sapendo che intorno a noi ci sono milioni di italiani che devono dipendere dalla assistenza pubblica o dalla carità privata e non hanno accesso alle cure mediche".



"Serve politica di tagli fiscali" - Per far fronte a questa situazione, il leader di Forza Italia vede "un solo modo strutturale: far ripartire la crescita attraverso una politica di tagli fiscali, di infrastrutture e di riorganizzazione della macchina dello Stato. Tuttavia, per questo ci vuole tempo e dobbiamo affrontare un dramma immediato. Occorrono misure di emergenza per persone che hanno bisogno oggi di vivere". Da qui la proposta del "reddito di dignità".



"Sgravio totale per giovani assunti" - Silvio Berlusconi propone inoltre un "totale sgravio fiscale" per le aziende che assumono i giovani "con contratto di apprendistato o di primo impiego per tre anni". "Deve essere per le aziende molto conveniente assumere un giovane", aggiunge il leader di Forza Italia.



"Pensioni minime a 1.000 euro e alle casalinghe" - Berlusconi rinnova poi l'impegno a "innalzare a 1.000 euro le pensioni minime" e ribadisce la necessità di dare una "attenzione alle nostre mamme, che hanno diritto di trascorrere una vecchiaia serena".



"Agevolazioni fiscali per chi si prende cura di animali domestici" - "Nel nostro programma abbiamo inserito il Codice per la difesa dei diritti degli animali e anche agevolazioni fiscali per chi si prende cura di un animale domestico - annuncia Berlusconi -. Facilitazioni per adottare tanti cani e gatti che sono creature che hanno diritti da difendere. Il grado di civiltà di un Paese si misura anche da come vengono trattati gli animali".