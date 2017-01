Federico Pizzarotti: "Ho deciso di ricandidarmi a sindaco di Parma"

"Ho deciso di ricandidarmi, per non lasciare un buon lavoro a metà e per rimettermi a disposizione della nostra comunità . E ora, nello stesso giorno di 5 anni fa, ci mettiamo in cammino ". E' quanto ha annunciato, con un video postato sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, uscito dal Movimento 5 Stelle a settembre dopo mesi di sospensione.

Nel filmato Pizzarotti rivendica il lavoro svolto e i risultati ottenuti nel suo primo mandato. "Sono tante le cose fatte e altrettante quelle che vogliamo fare, perché Parma è una città in cammino, va sempre avanti con orgoglio e coraggio, con un sogno da raccontare e nuovi obiettivi da raggiungere. Nessuno di voi lascerebbe i lavori a metà dell'opera e io, come ognuno di voi, ho scelto di non lasciare le cose a metà, per questo ho deciso di candidarmi a sindaco nella città dove sono nato e cresciuto".



"Cinque anni fa - ha aggiunto - l'immagine di Parma era quella di una città in declino, che non aveva più nulla da offrire ai suoi cittadini, all'Italia e all'Europa, una città a un passo dal fallimento economico. Cinque anni dopo Parma è una città coi conti finalmente in ordine perché ha vinto la partita che tutti davano per persa, superare le difficoltà e tornare protagonista nel Paese".