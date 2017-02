Emiliano: "Renzi vuole le elezioni solo per salvarsi"

"Da Renzi danni gravi" - Sono durissime le parole, a Radio 24, di Raffaele Emiliano verso il segretario del suo partito: "Renzi ha sbagliato non solo tutto il resto, ma anche a fare legge elettorale. E ci ha portato, attraverso la Corte costituzionale, alla prima Repubblica". Ma non finisce qui: "La gravità dei danni che Renzi ha provocato al Paese e al Pd sono senza precedenti; e al di là del fatto che oggi non scrive niente nessuno, nei libri di storia ci saranno queste cose" ha aggiunto.



Emiliano: "Di tre anni di governo non è rimasto in piedi nulla" - Secondo Michele Emiliano "non è rimasto in piedi nulla di quello che in tre anni il governo Renzi ha fatto, se non delle cose molto negative", come le norme sul lavoro che "non hanno portato a nessun particolare risultato tant'è che stiamo festeggiando il 40%: non il 40% dei consensi, ma della disoccupazione giovanile che è una catastrofe". Il presidente della Regione Puglia ammette, però, di aver creduto molto nell'arrivo al potere dell'attuale segretario Pd: "Per me era una speranza straordinaria, ho investito su di lui moltissimo anche in termini di immagine, fino a quando ho compreso che stava inanellando una serie di errori uno più grave dell'altro e non era possibile influenzare le sue decisioni in nessuna maniera".



"Risultati disastrosi" - Emiliano afferma che "un partito è un luogo dove un leader non fa tutto da solo, ma costruisce con la comunità una sorta di verifica permanente di ciò che fa, e questo dà assicurazione ai cittadini. Ma questo non l'ho visto e i risultati sono disastrosi". Il presidente pugliese ha inoltre spiegato che "il senso di responsabilità che ho verso le persone che si fidano di me mi obbliga a combattere".



Renzi un bullo? - "Io ne ho trattati molti di bulli nella vita. Vivevo in un quartiere popolare e accadeva spesso che qualcuno facesse un po' di piu' di quello che doveva fare. Bene o male ho una certa abitudine a trattarli": ha risposto così Emiliano, tra i possibili futuri candidati alla segreteria democratica, a chi gli ha fatto notare che Mentana ha definito Renzi "un bullo". "Resta il fatto" - aggiunge Emiliano nel suo durissimo attacco all'ex premier - "che la politica è una cosa diversa, non prevede l'arroganza e lo scontro diretto. La politica è una permanente ricerca di un punto di equilibrio nell'interesse dei cittadini. Non mollare questo punto per me è impossibile".