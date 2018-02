Elezioni, Berlusconi: "No alle larghe intese, italiani sapranno votare"

In caso di stallo dopo il voto "si tornerebbe sicuramente a votare con questa legge elettorale perché non ci sono le condizioni per una grande coalizione". Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, per poi aggiungere "ma gli italiani sono intelligenti e andranno ai seggi per dare al Paese un governo stabile". Tra i motivi per cui bisogna votare il Centrodestra? "La flat tax, che porta tutti a pagare molte meno tasse".

Per il leader di Forza Italia, Antonio Tajani "sarebbe straordinario come premier, perché è un italiano alla presidenza dell'assemblea europea, l'unico organo europeo eletto dai cittadini: avrebbe la possibilità di incidere in Europa sulle cose di cui abbiamo bisogno. E l'Ema l'abbiamo persa perché non siamo considerati in Europa. Oggi non contiamo niente in Europa e nel mondo", sottolinea Berlusconi.



Tra i motivi per cui gli italiani dovrebbero votare il centro destra Silvio Berlusconi mette quindi al primo posto "la flat tax, che porta tutti a pagare molte meno tasse, solo il 23 per cento". Al secondo posto invece indica la necessità di "non far andare al governo i Cinque stelle che hanno nel loro programma un aumento delle tasse, una tassa di successione al 45 per cento", al terzo "la pace sociale con il fisco per 21 milioni di contribuenti che hanno cause aperte con lo Stato e che le vedrebbero cancellate essendoci un nuovo regime fiscale".



Infine Berlusconi fa il suo appello al voto ricordando che si vota solo domenica e che "è necessario mettere una sola croce sul simbolo del partito scelto".