Effetto Jobs Act: i contratti di lavoro crescono e diventano più stabili

Migliorano i numeri del lavoro nel nostro Paese dopo l'attivazione del Jobs Act, con i rapporti a tempo determinato trasformati in indeterminato che toccano quota 36.428 in aprile (+83% su un anno fa) e con un saldo positivo di oltre 212mila contratti nello stesso mese. I dati del ministero dicono infatti che si sono attivate 912.764 relazioni di lavoro contro le 700.602 cessazioni, per un bilancio dunque in deciso miglioramento.