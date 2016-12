Ecco il report che la Raggi ha usato per bocciare Roma 2024

"Le Olimpiadi sono un assegno in bianco che firmano le città ospitanti: ciò lo dice l'Università di Oxford in uno studio. Le Olimpiadi sono un sogno che diventa incubo. Non abbiamo dati di Rio ma abbiamo negli occhi le immagini degli abitanti di Rio". Così il sindaco Virginia Raggi nel corso della conferenza stampa in Campidoglio ha mostrato le slide che riprendono parte di quello studio che potete visionare qui sotto.