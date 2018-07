Di Maio: "La mafia è un atteggiamento, anche di alcune banche"

"La mafia, prima ancora che un'organizzazione criminale, è un atteggiamento". E' quanto dichiara il ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio. "Questo atteggiamento - aggiunge - lo vediamo anche in alcune banche, e infatti ci sono sentenze che riconoscono l'usura degli istituti di credito. Ma l'atteggiamento mafioso, a volte, lo vediamo anche in alcuni esponenti e in alcune organizzazioni dello Stato".