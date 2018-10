Def, Martina (Pd): "Manovra profondamente ingiusta, si dimentica il Sud"

"Questa Manovra è profondamente ingiusta. Spende miliardi di euro senza avere in testa le imprese e le famiglie". Lo ha detto il segretario del Pd , Maurizio Martina , sottolineando che "il Sud ne esce profondamente dimenticato". "In questi cento giorni al governo hanno fatto ampiamente disastri - ha sottolineato Martina - dimostrando di non saper gestire neanche l'emergenza come per Genova".

"In questi ultimi anni - prosegue Martina su Radio1 - abbiamo fatto scelte e preso decisioni per consolidare il sistema paese con una crisi devastante in atto. Se il governo si può permettere di fare questo tipo di manovra è perché negli ultimi cinque anni abbiamo lavorato per le imprese e le famiglie".



"Basta vedere la curva occupazione, la crescita dell'export e il sostegno alle imprese come industria 4.0. Questa manovra poi dimentica il Sud. È una manovra profondamente ingiusta, che spende miliardi di euro senza avere in mente una prospettiva di crescita su famiglie, imprese e lavoratori".