De Luca: "La Raggi è una bambolina", il ministro Boschi la difende: "Parole ingiuste, merita rispetto"

De Luca, nel suo intervento, aveva duramente attaccato il primo cittadino romano: "Ho visto la Raggi alla finestra" del Campidoglio. "Mi sono intenerito. L'ho vista come una bambolina imbambolata. Ha proposto il web Cencelli e non si è ancora insediata la giunta. Guardo con terrore a quando metterà le mani sui quartieri e sul trasporto pubblico locale. Mi dispiace per Roma ma questa è la conferma che Dio c'è".



Attacco non condiviso non solo dalla Boschi ma anche dalla minoranza Dem, con Gianni Cuperlo che ha risposto: "E' il sindaco di Roma e merita rispetto come avversario, come sindaco e come donna".