Renzi sfida la minoranza del Pd: "Se volete che lasci, vincete il congresso: in bocca al lupo"

Proprio l'esito negativo del voto è al centro della Direzione, già rimandata a causa dell'esito inaspettato del referendum sulla Brexit. C'è aria di resa dei conti all'interno del partito, con la minoranza sempre più agguerrita soprattutto dopo le sconfitte elettorali a Roma, a Napoli e a Torino. Ma Renzi mette subito le cose in chiaro: "Serve chiarezza al nostro interno. Se volete che io lasci, non avete che da chiedere un congresso e vincerlo: in bocca al lupo". E aggiunge: "Questo partito non è un partito personale, non è mio. E' scalabile. L'ho dimostrato io e lo dimostrerà chi verrà dopo di me".



Poi entra nel merito del flop alle elezioni: "Il Pd può anche discutere dei ballottaggi, ma deve avere la consapevolezza che il mondo si aspetta altro - dice il premier aprendo i lavori - Possiamo fare le discussioni che crediamo sui ballottaggi, quelli andati male e quelli andati bene... Ma c'è fuori un mondo che chiede al Pd se ha le idee chiare, se sappiamo offrire una via o ci limitiamo a rincorrere l'ordinaria amministrazione. Io scommetto sul fatto che il Pd possa essere protagonista e non comparsa".



La frecciata al Movimento 5 Stelle - C'è spazio anche per una frecciata, seppure implicita, al Movimento 5 stelle: "Sono pronto ad ascoltare, ma anche a difendere la dignità di questa comunità, l'unica in cui si discute in modo franco e per questo viene rappresentata in modo macchiettistico. Litigano tutti i partiti e quelli che lo sono in modo meno tradizionale lo fanno ancora di più, ma al chiuso delle stanze. Il punto è che loro fingono di essere una falange e appaiono come tali, mentre noi valorizziamo troppo spesso ciò che ci divide".



Ma non si tratta dell'unica frecciata ai 5 Stelle. Renzi critica duramente anche un cavallo di battaglia del Movimento: "Chi parla di reddito di cittadinanza sta dando un messaggio devastante. E' il principio che non funziona. Io non posso aver diritto a un stipendio solo perché sono cittadino: invece ho diritto a che ci si prenda cura di me, ad avere delle opportunità".



"Se vince il No non posso non prenderne atto" - Tornando al referendum di ottobre, Renzi rilancia il fronte del Sì: "Con il Sì si aprirebbe la più bella pagina di autoriforma di una classe politica in occidente. Altri stanno dicendo che in caso di sconfitta c'è la recessione (Confindustria, ndr), ma non è la mia linea. Io faccio il discorso in positivo".



Il premier conferma poi la volontà di dimettersi in caso di sconfitta: "C'è qualcuno tra voi che pensa sinceramente che, dopo che la legislatura è nata e ha fatto ciò che ha fatto, in caso di 'no' al referendum, il presidente del Consiglio, e io penso anche il Parlamento, non ne possa prendere atto?".



"Non ho paura di metterci la faccia" - "Chi ha paura faccia un altro mestiere, chi ha paura di confrontarsi con i cittadini vada a fare altro - ha detto ancora il presidente del Consiglio - Quelli che immaginano di cibarsi di veline e sondaggi che girano in Transatlantico sappiano che non abbiamo paura di metterci la faccia".