Crocetta, Rita Borsellino: "Scoraggiata" "Questo caso è l'ennesimo buco nero"

"Mio fratello Paolo ha parlato proprio qui a casa Professa nel suo ultimo, sofferto, discorso di qualche 'Giuda': oggi mi è venuta in mente questa parola, chissà perché". Queste le parole di Lucia Borsellino al termine dell'incontro "Legami di memoria" organizzato dall'Arci e da Left a Palermo, in occasione dell'anniversario della strage di via D'Amelio.



"E' vero che c'è un'antimafia di facciata, e che c'è sempre stata un'antimafia utilizzata per fare carriera", prosegue la Borsellino. "Oggi se ne parla di più perché l'informazione è diversa rispetto a vent'anni fa, ma guai se ci scoraggiamo e se torniamo a chiuderci nelle nostre case".