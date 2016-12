Corteo contro Renzi a Firenze: scontri e cariche della polizia, i manifestanti volevano arrivare alla Leopolda

Firenze, manifestazione non autorizzata contro il referendum 1 di 28 Ansa Ansa Firenze, manifestazione non autorizzata contro il referendum 2 di 28 Ansa Ansa Firenze, manifestazione non autorizzata contro il referendum 3 di 28 Ansa Ansa Firenze, manifestazione non autorizzata contro il referendum 4 di 28 Ansa Ansa Firenze, manifestazione non autorizzata contro il referendum 5 di 28 Ansa Ansa Firenze, manifestazione non autorizzata contro il referendum 6 di 28 Ansa Ansa Firenze, manifestazione non autorizzata contro il referendum 7 di 28 Ansa Ansa Firenze, manifestazione non autorizzata contro il referendum 8 di 28 Ansa Ansa Firenze, manifestazione non autorizzata contro il referendum 9 di 28 Ansa Ansa Firenze, manifestazione non autorizzata contro il referendum 10 di 28 Ansa Ansa Firenze, manifestazione non autorizzata contro il referendum 11 di 28 Twitter Twitter Firenze, manifestazione non autorizzata contro il referendum 12 di 28 Twitter Twitter Firenze, manifestazione non autorizzata contro il referendum 13 di 28 Twitter Twitter Firenze, manifestazione non autorizzata contro il referendum 14 di 28 Twitter Twitter Firenze, manifestazione non autorizzata contro il referendum 15 di 28 Twitter Twitter Firenze, manifestazione non autorizzata contro il referendum 16 di 28 Ansa Ansa Firenze, manifestazione non autorizzata contro il referendum 17 di 28 Ansa Ansa Firenze, manifestazione non autorizzata contro il referendum 18 di 28 Ansa Ansa Firenze, manifestazione non autorizzata contro il referendum 19 di 28 Ansa Ansa Firenze, manifestazione non autorizzata contro il referendum 20 di 28 Ansa Ansa Firenze, manifestazione non autorizzata contro il referendum 21 di 28 Ansa Ansa Firenze, manifestazione non autorizzata contro il referendum 22 di 28 Ansa Ansa Firenze, manifestazione non autorizzata contro il referendum 23 di 28 Ansa Ansa Firenze, manifestazione non autorizzata contro il referendum 24 di 28 Ansa Ansa Firenze, manifestazione non autorizzata contro il referendum 25 di 28 Ansa Ansa Firenze, manifestazione non autorizzata contro il referendum 26 di 28 Ansa Ansa Firenze, manifestazione non autorizzata contro il referendum 27 di 28 Ansa Ansa Firenze, manifestazione non autorizzata contro il referendum 28 di 28 Ansa Ansa Firenze, manifestazione non autorizzata contro il referendum leggi dopo slideshow ingrandisci

Nel corteo dei contestatori centri sociali e vittime Salva Banche - In piazza contro la Leopolda organizzata da Matteo Renzi sono scesi centri sociali delle Marche e di altre regioni, oltre che alcuni esponenti dell'associazione "vittime del decreto Salva Banche". In questa variegata compagine si sarebbero inseriti alcuni manifestanti particolarmente aggressivi, a volto coperto. Dopo una serie di cariche della polizia in piazza San Marco, i manifestanti si sono allontanati percorrendo via della Colonna, ma non sono riusciti a raggiungere la stazione della Leopolda.



Organizzatori corteo: "Non possono fermarci" - La Questura aveva vietato per motivi di ordine pubblico il corteo del comitato "Firenze dice no". La polizia aveva prescritto di manifestare con un presidio fisso in piazza Santissima Annunziata, nel centro delle città, ma gli organizzatori avevano preannunciato l'intenzione di sfilare per le vie di Firenze fino al luogo della kermesse alla quale partecipa il premier Matteo Renzi. "Non si può impedire che questa manifestazione esista e che arrivi alla Leopolda", aveva detto Luca Toscano, esponente del comitato. "Questo divieto - ha aggiunto - è stato fatto a due giorni dalla manifestazione e senza un motivo valido, non deriva solo da una scelta della questura ma da una questione politica".