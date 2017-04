Corte Strasburgo: a Grande Camera il ricorso Berlusconi su Severino

Sarà la Grande Camera, la massima istanza della Corte europea dei diritti dell'uomo composta da 17 giudici, a occuparsi del ricorso di Silvio Berlusconi contro la legge Severino. Lo rende noto la stessa Corte in un comunicato in cui dichiara che "le parti sono state informate e hanno un mese per presentare obiezioni debitamente motivate". Solitamente all'esame della Grande Camera vengono sottoposte le questioni più importanti o complesse.

La Corte, nel suo comunicato, non ha specificato i motivi che l'hanno indotta a proporre l'assegnazione del ricorso alla Grande Camera, una possibilità prevista dalle disposizioni dell'articolo 30 della Convenzione europea dei diritti umani.



Nel testo dell'articolo si legge tra l'altro che "se la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi d'interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la sua soluzione rischia di dar luogo a un contrasto con una sentenza pronunciata in precedenza", la Corte, fino a quando non abbia pronunciato la sentenza di prima istanza, "può rimettere il caso alla Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga".



Nel ricorso presentato a Strasburgo il 10 settembre 2013 e registrato con il numero 58428/13, Silvio Berlusconi afferma che l'applicazione al suo caso della legge Severino ha violato numerosi dei suoi diritti, tra cui quello a non essere punito in base a una legge applicata retroattivamente e a potersi presentare come candidato alle elezioni.



Il ricorso è stato comunicato dalla Corte di Strasburgo al governo italiano il 5 luglio scorso. Il governo italiano e il leader di Fi hanno in seguito fatto pervenire alla Corte le loro argomentazioni.