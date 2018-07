Copyright, l'Europarlamento respinge la proposta di riforma

La direttiva prevedeva di sottoporre i giganti di internet (come Youtube, Facebook, Dailymotion e Sound Cloud) al pagamento dei diritti d'autore per i contenuti (video, musicali e giornalistici) diffusi sulle loro piattaforme, come fanno già le società digitali di distribuzione come Spotify e Deezer. Finora, approfittando della poca chiarezza delle normative in vigore, non lo hanno fatto, sostenendo di non essere distributori di contenuti, ma solo intermediari che ospitano lo scambio di contenuti fra gli utenti.



La direttiva mira ad assicurare una giusta remunerazione per artisti, giornalisti e in genere produttori di contenuti, quando le loro opere sono diffuse onkine, ma contiene anche delle salvaguardie per garantire la liberta' di espressione e innovazione, e contiene delle eccezioni dalle regole generali del Copyright per quanto riguarda servizi come Wikipedia ("i servizi che agiscono con scopo non commerciale come le enciclopedie online"), le attività di "text and data mining", le attività nell'ambito dei programmi educativi e delle istituzioni culturali come musei e librerie.



Il testo, fortemente osteggiato da Google e dagli altri giganti dell'economia digitale, era stato approvato dalla Commissione europarlamentare Affari giuridici, che è quella titolare del dossier, dopo un anno e mezzo di controversie e il pronunciamento contraddittorio di quattro altre commissioni europarlamentari: quelle competenti per Industria/Ricerca/Energia e Cultura, favorevoli, e quelle su Mercato interno/Consumatori e Libertà civili, contrarie. In Italia, M5S e Lega hanno espresso netta contrarietà al testo.