Consip, i consiglieri Ferrara e Ferrigno si dimettono: cda decaduto

Nei giorni scorsi il Pd aveva depositato in Senato una mozione con cui chiedeva il rinnovo "in tempi celeri e solleciti dei vertici Consip, nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa". "Sulla società - recita il testo - pendono sia un'inchiesta giudiziaria per accertare reati penalmente perseguibili che vedono coinvolti a vario titolo l'amministratore delegato e i dirigenti, sia un'indagine della Corte dei Conti per irregolarità su alcuni incarichi concessi a legali esterni".