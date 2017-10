Catalogna, Salvini: "Fanno come contro la Lega, è una vergogna"

"Totale solidarietà ai 14 cittadini arrestati in Catalogna dal governo spagnolo per motivi politici, per impedire un libero referendum. I poteri forti usano ogni mezzo per bloccare il cambiamento, come contro la Lega. Vergogna!". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini. Al leader del Carroccio fa eco il presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni: "Quello che sta avvenendo in Catalogna è una fra le peggiori pagine per la democrazia".