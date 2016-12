24 aprile 2015 Caso Lo Porto, il ministro Gentiloni parla davanti a una Camera quasi deserta In Aula soltanto una quarantina di deputati hanno seguito il discorso dell'esponente della Farnesina sul caso del cooperante italiano ucciso Tweet google 0 Invia ad un amico

17:59 - Solo una quarantina di deputati hanno seguito in Aula l'informativa del ministro degli Esteri Paolo Gentiloni sulla morte in Pakistan del cooperante italiano Giovanni Lo Porto. Nel venerdì che precede la festa per Liberazione, la Camera è quasi deserta. Oltre allo sparuto gruppo di onorevoli, presenti solo due membri del governo e la presidente Laura Boldrini. Il Pd è il gruppo parlamentare più rappresentato, con 16 esponenti. Per tutti gli altri, meno di 10 rappresentanti.

Il deputato di Forza Italia Daniele Capezzone esprime il suo rammarico su Twitter: "Camera semideserta durante intervento #Gentiloni su morte del cooperante italiano #LoPorto. Siamo presenti in 35 circa". E i maligni, proprio sui social, mettono in luce che partecipare all'informativa di Gentiloni avrebbe "rovinato" il ponte del 25 aprile-1° maggio ai parlamentari. Duro il commento di Famiglia Cristiana, che definisce l'Aula vuota "un insulto della politica italiana" al cooperante italiano ucciso in Pakistan.



"Ho provato rammarico a vedere un'Aula che non era così piena come sarebbe dovuta essere", ha sottolineato la presidente della Camera Boldrini. "Non si spiega - ha proseguito - perché sono i gruppi a chiedere l'informativa, il governo risponde immediatamente e poi in Aula ci sono pochi deputati. Io credo che questa cosa debba essere fonte di riflessione da parte dei gruppi politici".