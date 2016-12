Cannabis, 218 parlamentari firmano per la legalizzazione: ok uso ricreativo

La proposta - Il progetto di legge proposto dal sottosegretario agli Esteri si ispira al modello Usa e consente anche l'apertura dei cosiddetti "cannabis social club" per la coltivazione in forma associata in enti senza fini di lucro. Diventeranno inoltre più semplici le modalità di consegna, prescrizione e distribuzione di farmaci a base di cannabis. Restano invece il divieto assoluto per i minorenni e il divieto di guida in stato di alterazione. A casa sarà possibile detenere fino a 15 grammi, che scendono a 5 al di fuori del domicilio. A firmare sono stati esponenti del Pd, del M5S, di Sel e del gruppo Misto.



Salvini: "La cannabis fa male, le prostitute no" - La proposta di legge ha ricevuto il deciso "no" di Matteo Salvini, che ha dichiarato: "Sono favorevole alla legalizzazione e alla regolamentazione della prostituzione, perché fino a prova contraria il sesso non fa male, la cannabis sì".



M5s, legalizzazione è una questione di giustizia - "La legalizzazione della cannabis permetterebbe non sono solo maggiori entrate per lo Stato, ma allevierebbe il peso dei tribunali e delle forze dell'ordine che si potrebbero occupare di reati più gravi come mafia corruzione, furti e rapine". I membri M5s della commissione Giustizia hanno espresso così la loro soddisfazione per il traguardo raggiunto dal lavoro dell'intergruppo.



Meloni "Da Fdi no assoluto a follia legalizzazione" - "Mezza Camera vuole legalizzare la cannabis, ma da Fdi-An no assoluto a questa follia". E' quanto scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.



Gasparri e Giovanardi: "Legalizzazione è regalo a mafie" - "La proposta di una parziale legalizzazione del consumo di cannabis a scopi ricreativi avrà come unica conseguenza l'aumento della diffusione della droga e l'incremento dei traffici della criminalità organizzata". E' quanto affermano i senatori Carlo Giovanrdi (Ncd) e Maurizio Gasparri (FI) in una nota, aggiungendo: "Ci opporremo fermamente in Parlamento a questa iniziativa sbagliata dal punto di vista legislativo e disastrosa come messaggio diseducativo specialmente nei confronti dei giovani".