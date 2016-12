9 luglio 2014 Usa, marijuana libera nello Stato di Washington: aperti i primi negozi Alle otto del mattino di martedì, per la prima volta una ventina di negozi hanno iniziato la vendita Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:22 - Coffee shop aperti nello Stato di Washington. L'Evergreen State segue la strada già aperta il primo gennaio dal Colorado: dalle otto del mattino di martedì, per la prima volta una ventina di negozi hanno iniziato la vendita di marijuana per scopo ricreativo.

I pochi rivenditori ai quali è stata finora concessa la licenza sono stati avvisati nel cuore della notte di lunedì con una e-mail nella quale si diceva che avrebbero potuto iniziare la vendita, lasciando coì loro solo poche ore per riempire gli scaffali con la merce.



Solo una ventina le licenze concesse - Dopo il referendum che nel novembre 2012 ha dato il via libera alla legalizzazione della marijuana per scopi ricreativi, lo stato di Washington ha ricevuto 334 richieste di licenze, ma solo pochi candidati, una ventina, sono stati giudicati idonei ad iniziare la vendita. E per questo, molti prevedono che il loro "debutto" sul mercato sarà caratterizzato da prezzi alti, lunghe file e rapido esaurimento delle scorte. A Seattle al momento aprirà un solo shop, chiamato 'Cannabis City'.