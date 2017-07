Cancelleri candidato M5s alle Regionali in Sicilia, Grillo: vinciamo qui e poi alle nazionali

M5s, Cancelleri è il candidato per la Regione Sicilia 1 di 22 Twitter Twitter M5s, Cancelleri è il candidato per la Regione Sicilia 2 di 22 LaPresse LaPresse M5s, Cancelleri è il candidato per la Regione Sicilia 3 di 22 LaPresse LaPresse M5s, Cancelleri è il candidato per la Regione Sicilia 4 di 22 LaPresse LaPresse M5s, Cancelleri è il candidato per la Regione Sicilia 5 di 22 LaPresse LaPresse M5s, Cancelleri è il candidato per la Regione Sicilia 6 di 22 LaPresse LaPresse M5s, Cancelleri è il candidato per la Regione Sicilia 7 di 22 LaPresse LaPresse M5s, Cancelleri è il candidato per la Regione Sicilia 8 di 22 LaPresse LaPresse M5s, Cancelleri è il candidato per la Regione Sicilia 9 di 22 LaPresse LaPresse M5s, Cancelleri è il candidato per la Regione Sicilia 10 di 22 LaPresse LaPresse M5s, Cancelleri è il candidato per la Regione Sicilia 11 di 22 LaPresse LaPresse M5s, Cancelleri è il candidato per la Regione Sicilia 12 di 22 LaPresse LaPresse M5s, Cancelleri è il candidato per la Regione Sicilia 13 di 22 LaPresse LaPresse M5s, Cancelleri è il candidato per la Regione Sicilia 14 di 22 LaPresse LaPresse M5s, Cancelleri è il candidato per la Regione Sicilia 15 di 22 LaPresse LaPresse M5s, Cancelleri è il candidato per la Regione Sicilia 16 di 22 LaPresse LaPresse M5s, Cancelleri è il candidato per la Regione Sicilia 17 di 22 LaPresse LaPresse M5s, Cancelleri è il candidato per la Regione Sicilia 18 di 22 LaPresse LaPresse M5s, Cancelleri è il candidato per la Regione Sicilia 19 di 22 LaPresse LaPresse M5s, Cancelleri è il candidato per la Regione Sicilia 20 di 22 LaPresse LaPresse M5s, Cancelleri è il candidato per la Regione Sicilia 21 di 22 LaPresse LaPresse M5s, Cancelleri è il candidato per la Regione Sicilia 22 di 22 LaPresse LaPresse M5s, Cancelleri è il candidato per la Regione Sicilia leggi dopo slideshow ingrandisci

"Italiani, ora è il momento, questa è l'ultima chance, io non ci tornerò più a nuoto". Afferma Beppe Grillo dal palco di Palermo sottolineando a chiusura: "Ci prendiamo la Sicilia e vinceremo la nazionali". "Con la politica ci ho rimesso, io ero un comico, guadagnavo un sacco di soldi, ora Di Maio guadagna più di me e questo mi fa incazzare". Dice con una battuta Grillo per poi ricordare Gianroberto Casaleggio e sottolinea come, senza di lui, il M5S non sarebbe esistito. "Questo è un movimento di visionari", afferma.



Cancelleri: abbiamo bisogno di maggioranza solida Ars - "Abbiamo bisogno di una maggioranza solida all'Ars, dobbiamo andare a prendere i voti uno per uno, come in cammino, di tutte quelle persone che non vogliono andare a votare e convincerli a votare per noi". Dice Giancarlo Cancelleri, candidato alla presidenza della Regione Sicilia del M5S. Riferendosi alla classe politica dei partiti tradizionali Cancelleri sottolinea: "Noi li inchioderemo alle loro responsabilità". Quindi il neo candidato fa salire sul palco la sua compagna e la ringrazia perché le è "stata sempre vicino", prima di baciarla.



Via i vitalizi - "La Sicilia che abbiamo a cuore è quella dove le cure sono di qualità e funzionano, quella in cui i nostri giovani non se ne vanno per trovare un lavoro, quella delle imprese che vedono tutelati i loro prodotti. In questi anni abbiamo messo in campo tante iniziative". Ha detto ancora Giancarlo Cancelleri intervenendo subito dopo Beppe Grillo. "Siamo in una crisi economica e il Pd dovrà assumersi la responsabilità, perché forse il miglior candidato che hanno si chiama Rosario Crocetta". "Il primo provvedimento che faremo - ha detto - sarà tagliare gli stipendi ai parlamentari, togliere i vitalizi e le pensioni d'oro".