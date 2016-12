Campidoglio, Di Maio: "Smonteremo il caso messo su dai partiti". Vertice M5s con Grillo senza la Raggi

"Il sistema dei partiti e dell'informazione legata ad essi ha montato un caso incredibile che tocca a noi smontare in un minuto. E oggi lo sta montando anche su di me". E' quanto ha scritto su Facebook Luigi Di Maio , membro del direttorio M5s. Intanto si è riunito il direttorio M5s con Beppe Grillo a Nettuno, ma senza il sindaco Raggi. L'argomento principale della serata sarà il referendum, ma si parlerà anche del caso Roma.

"La verità ci rende più forti, non ci fermiamo" - "La verità e l'umiltà ci renderanno più forti di prima. Il dialogo con le persone oneste porta avanti questo progetto. Non ci fermano", ha aggiunto Di Maio nel posto pubblicato su Facebook. Nel dare appuntamento agli utenti a Nettuno per l'ultima tappa del tour Costituzione Coast to Coast con Alessandro Di Battista, il pentastellato ha dichiarato che l'iniziativa "ha visto la partecipazione di migliaia di cittadini" ma che, "guarda caso, è stato oscurato dai media, ma questa è un'altra storia. Ci guarderemo negli occhi, vi racconterò i fatti e ci parleremo senza intermediari".



Sulla conclusione della riunione del direttorio, il membro del direttorio M5s ha invece replicato con una battuta: "Credo che almeno il diritto di dormire lo dobbiamo avere".



Assessore Meloni: "No dimissioni Muraro" - L'assessore alle Attività produttive di Roma Capitale, Adriano Meloni, ha avuto una riunione con il sindaco. Nulla si sa, però, dei contenuti del colloquio. Uscendo dal palazzo, Meloni ha quindi conversato brevemente con i cronisti. "Dimissioni della Muraro? No". E a chi gli chiedeva i motivi della difesa da parte della Raggi di Raffaele Marra, vicecapo di gabinetto e Salvatore Romeo, capo della segreteria politica, Meloni ha risposto: "Sono dei bravi ragazzi". La situazione politica? "Tutto a posto", ha tagliato corto l'assessore.