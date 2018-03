Camera e Senato, nominati i capigruppo: Forza Italia tutta al femminile

I nuovi capigruppo di Senato e Camera Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega alla Camera Ansa 1 di 10 Gian Marco Centinaio, capogruppo della Lega al Senato Ansa 2 di 10 Danilo Toninelli, capogruppo del M5s al Senato Ansa 3 di 10 Giulia Grillo, capogruppo del M5s alla Camera Facebook 4 di 10 Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato Ansa 5 di 10 Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera Ansa 6 di 10 Andrea Marcucci, capogruppo del Pd al Senato Ansa 7 di 10 Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera Ansa 8 di 10 Fabio Rampelli, capogruppo "pro tempore" di Fratelli d'Italia alla Camera Web 9 di 10 Stefano Bertacco, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato Web 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Bernini: "Grazie a miei colleghi e a Berlusconi" - "Eletta capogruppo di Forza Italia al Senato. Grazie a tutti i miei straordinari colleghi per la fiducia e al presidente Silvio Berlusconi, ci aspetta un entusiasmante lavoro da fare insieme". Lo scrive su Twitter la senatrice di Forza Italia Anna Maria Bernini, dopo l'elezione a capogruppo di Fi al Senato.



Gelmini: "Pronti a legislatura difficile - "E' per me un onore aver avuto oggi questa larghissima fiducia da parte dei colleghi deputati di Forza Italia. Sarà per me un onore guidare il gruppo azzurro alla Camera, lo farò con umilltà, con passione, con entusiasmo, con dedizione. Farò del coinvolgimento e della collegialità le parole chiave con le quali declinare e costruire il futuro, qui in Parlamento e nel Paese. Ci aspettano grandi sfide". Lo dice la capogruppo di Fi alla Camera Mariastella Gelmini aggiungendo che "si avvia per il nostro movimento una stagione di cambiamento.



Di Maio si congratula con Giulia Grillo- DaniloToninelli - Luigi Di Maio, a quanto si apprende, ha fatto i complimenti ai due capigruppo Giulia Grillo e Danilo Toninelli "per il grande lavoro fatto nella conferenza dei capigruppo" e nella "concertazione tra I gruppi" che ha portato all'elezione dei presidenti di Camera e Senato.



Partito Democratico: Delrio capogruppo alla Camera, Marcucci al Senato - Nel Partito Democratico Graziano Delrio è stato eletto alla Camera per acclamazione dall'assemblea del gruppo. "Lo faccio con spirito di servizio e di unita' per il partito democratico. Per un'azione forte di opposizione responsabile e seria", ha detto Delrio. andre Marcucci è stato invece eletto capogruppo al Senato.



Giorgetti capogruppo Lega alla Camera, Centinaio al Senato - Giancarlo Giorgetti è stato confermato capogruppo alla Camera per la Lega. Stessa sorte per Gian Marco Centinaio, rieletto presidente al Senato.



Fratelli d'Italia: Rampelli confermato capogruppo alla Camera, Stefano Bertacco al Senato - Fabio Rampelli è stato confermato capogruppo "pro tempore" di Fratelli d'Italia alla Camera. Rampelli, che era capogruppo nella scorsa legislatura, manterrà il ruolo fino a quando non sarà completato il puzzle dell'ufficio di presidenza di Montecitorio. Stefano Bertacco sarà il capogruppo al Senato.



Federico Fornaro (Leu) presidente Gruppo Misto alla Camera, Loredana De Petris al Senato - Federico Fornaro di Leu è stato eletto presidente del gruppo Misto della Camera. Loredana De Petris è stata eletta capogruppo al Senato.