Camera dei deputati, il nuovo codice vieta foto e riprese di deputati che giocano o che dormono in Aula

A esporre i dettagli del testo di autodisciplina è un articolo del "Fatto", che detta norme di comportamento a tratti da semplice buon senso, a tratti da vero e proprio bavaglio. Se il documento imporne di restare "in silenzio" durante i lavori dei parlamentari, senza muoversi dalle tribune riservate alla stampa, non sembra così logico chiedere di "interrompere immediatamente le riprese a ogni sospensione di seduta".



Non si riprendono i fuggi fuggi verso porte e buvette, le calche, i saluti: sono fatti privati. Ma si va ben oltre. Sul testo si legge infatti che è vietato diffondere "fotografie e riprese visive atte a rilevare comunicazioni telefoniche", e i parlamentari sono al telefono in continuazione, spesso durante le sedute. E soprattutto, niente più fotografie e riprese "non essenziali per l'esercizio del diritto di cronaca relativo all'attualità e allo svolgimento dei lavori in Aula". Niente più immagini di pizzini e letterine, quindi, o di tablet e smartphone di giochini e di ricerche su Google.



Naturalmente non si potranno più riprendere i deputati che fanno il sonnellino sul banco dell'Aula: che cosa c'entrano con i lavori in corso? E non saranno più permesse riprese "che comportino un danno alla dignità dei deputati e membri del governo presenti in aula e al diritto alla riservatezza". Naturalmente, viene definita anche la punizione per chi non rispetta le regole: divieto temporaneo di accesso alle tribune. E il palazzo si allontana sempre di più.