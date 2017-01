Bufale, Grillo: "Stampa e tv dicono balle", e Mentana: "Si trovi un avvocato"

Grillo e la sua "giuria popolare" - Secondo il leader M5S, la giuria dovrebbe essere composta da "cittadini scelti a sorte, a cui vengono sottoposti gli articoli dei giornali e i servizi dei telegiornali". Quindi, "se una notizia viene dichiarata falsa, il direttore della testata, a capo chino, deve fare pubbliche scuse e riportare la versione corretta dandole la massima evidenza in apertura del telegiornale o in prima pagina se cartaceo. Così forse abbandoneremo il 77° posto nella classifica mondiale per la libertà di stampa".



L'accusa alle "balle di tv e giornali" - Nel suo post, il fondatore del Movimento è pesante quando scrive: "Alle balle propinate ogni giorno da tv e giornali chi ci pensa? Il quotidiano La Stampa ha diffuso un articolo sulla fantomatica propaganda M5S capitanata da Beatrice Di Maio, notizia ripresa da tutti i giornali e i tg, poi si è scoperto che era tutto falso. La Stampa non ha chiesto neppure scusa e nessuna sanzione è stata applicata nei suoi confronti, nè degli altri giornali e telegiornali che hanno ripreso la bufala senza fare opportune verifiche", scrive ancora Grillo.



E Mentana: "Si trovi un avvocato" - L'attacco del direttore del Tg di La7 Enrico Mentana è arrivato pochi minuti dopo il nuovo affondo del leader M5s contro i media. "In attesa della giuria popolare - scrive il giornalista - chiedo a Grillo di trovarsi intanto un avvocato. Fabbricatori di notizie false è un'offesa non sanabile a tutti i lavoratori del tg che dirigo, e a me che ne ho la responsabilità di legge. Ne risponderà in sede penale e civile".