Biotestamento: dopo 2 anni di iter legislativo e 3 rinvii, mercoledì il ddl dovrebbe approdare a Montecitorio

I tre punti in discussione - Il testo che mercoledì dovrebbe approdare in Aula prevede tre punti focali. Al centro del discorso c'è il Dat, le disposizioni anticipate di trattamento, ossia il testamento biologico che introduce la possibilità di lasciare per iscritto le proprie disposizioni nel caso in cui un paziente si trovasse non in grado di intendere e di volere, senza ripercussioni giudiziarie per i medici. L'altro punto focale è l'attribuzione di un fiduciario: nel testamento si indica una persona di fiducia che rappresenti il paziente nelle relazioni con il medico. E infine la possibilità di revocare le cure, nel caso in cui si cambi idea.



Voto segreto in Aula - Donata Lenzi teme l'ostruzionismo dei cattolici, di Fratelli d'Italia e di Lega, anche se Luca Zaia ha chiesto al partito di lasciare libertà di coscienza. Si teme il fuoco amico, il voto in Aula infatti sarà segreto. Però sulla carta i numeri ci dovrebbero essere: Pd e M5s sono d'accordo sia a Montecitorio sia a Palazzo Madama. Il presidente della commissione Affari sociali, Mario Marazziti, che si è speso in prima persona per mettere d'accordo le parti facendo ridurre gli emendamenti da 3.200 a 288, ha dichiarato: "Ci accorderemo sul concetto di cure proporzionali ed efficaci, su cui concorda anche la Cei. Ma anche se sfornassimo la legge sul Biotestamento domani, per Dj Fabo non potremmo fare nulla".