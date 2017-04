Berlusconi: "Uscita Parigi da Ue sarebbe molto negativa, spero amicizia Putin-Trump"

"Io penso - ha proseguito Berlusconi, intervistato da Vice News - che ci sia davvero la possibilità di un accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Federazione russa che coinvolga anche l'Europa".



"Attenzione ai populismi, non trattare con snobismo" - "Le destre europee - ha proseguito Berlusconi, parlando del clima politico a livello europeo - sono messe tutte insieme nella categoria del 'populismo'. Sono le sinistre che trattano con distanza, con snobismo questi fenomeni, che invece hanno delle ragioni che corrispondono alle paure, alla rabbia, alle esigenze di una vasta porzione di cittadini, i quali votano contro l'establishment. Se aumentassero fino ad arrivare al potere il primo risultato sarebbe l'uscita dall'Europa di molti Paesi e quindi la distruzione dell'unità europea".



"Un piano Marshall per i Paesi da cui arrivano gli immigrati" - Il leader di Forza Italia ha quindi spiegato la sua ricetta per l'immigrazione - "Nessun Paese al mondo può sopportare una immigrazione così elevata nei numeri. Le economie europee non sono in grado di offrire posti di lavoro a questi nuovi arrivi. E se chi arriva non ha lavoro, poi ruba, delinque, vende la droga, si dà alla prostituzione, ai furti negli appartamenti per vivere. L'Europa deve varare una specie di Piano Marshall per i Paesi interessati, pur sapendo che non sono delle democrazie".



"Penso che soltanto con una azione di questo tipo - ha concluso Berlusconi - si possa fermare una immigrazione di massa che porterebbe in Europa uno sconvolgimento totale".



"In campo anche se non sarò candidabile" - Quanto agli impegni futuri, Berlusconi ha assicurato la sua presenza come leader di Forza Italia. "Io sarò in campo per la campagna elettorale anche se non fossi candidabile, ma spero e credo di poter essere candidato. Quello che noi vogliamo fare in Italia è una grande rivoluzione liberale, con le radici nei nostri valori occidentali: nella democrazia, nella libertà, nel cristianesimo".



"Ho preparato un programma molto concreto in 6 punti che sono meno tasse, meno Stato, meno Europa, più aiuto a chi ha bisogno, più sicurezza per tutti (legata al problema dell`immigrazione), e una importante riforma della giustizia", ha quindi concluso Berlusconi.