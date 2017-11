Berlusconi: "Se vinciamo le elezioni pensioni minime a mille euro"

"E' inaccettabile che tanti anziani non abbiano i soldi per curarsi, bisogna aumentare le pensioni minime ad almeno mile euro al mese per tredici mensilità". Lo ha dichiarato Silvio Berlusconi in un video-messaggio a Federanziani, spiegando che, se il centrodestra vincerà le elezioni, quello sulle pensioni uno dei "primi provvedimenti dell'agenda di governo". "Creeremo un ministero della terza età", ha aggiunto il leader di Forza Italia.