Berlusconi: quattro votazioni nel 2018, con election day risparmi per 500 milioni

"Nel 2018 gli italiani potrebbero votare in 4 date diverse: politiche, regionali, comunali a due turni. Votare in un'unica giornata limita l'astensionismo e fa risparmiare almeno 500 milioni". E' la proposta del leader di Fi, Silvio Berlusconi, di fissare a maggio l'election day. "Vale la pena pensarci, comunque - spiega - mi rimetto alla saggezza del Capo dello Stato". Salvini: "No ad election day".