Berlusconi: nessun veto a governo M5s-Lega, ma non voteremo fiducia

"Non possiamo dare oggi il nostro consenso ad un governo che comprenda il Movimento 5 Stelle. Se però un'altra forza politica della coalizione di centrodestra ritiene di assumersi la responsabilità di creare un governo con i Cinquestelle, prendiamo atto con rispetto della scelta. Non sta certo a noi porre veti o pregiudiziali". Lo annuncia il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "In questo caso non potremo certamente votare la fiducia".