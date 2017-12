"Joe Biden lo ha detto per attaccare Trump""Joe Biden è un politico esperto - continua Silvio Berlusconi. - Se l'amministrazione Obama, della quale era vicepresidente, fosse stata in possesso di queste notizie, avrebbe avuto il dovere di avvertire Paesi amici e alleati".



"La mia impressione - rivela il leader di Forza Italia - è che Biden abbia in animo di candidarsi nel 2020 per i democratici ed abbia scritto questo articolo soprattutto per ragioni di politica interna, per attaccare la politica di Trump". E, poi, l'affondo: "La sua analisi, anche per quanto le presunte difficoltà interne di Putin, mi sembra imprecisa e superficiale".