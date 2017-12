Russia replica alle accuse di Joe Biden: "Falsità contro di noi"

"Abbiamo commentato" dichiarazioni del genere "cento volte: si tratta di falsità". Questo il commento della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, sulle affermazioni di Joe Biden. Per l'ex vicepresidente Usa, Mosca avrebbe cercato di "influenzare le campagne politiche in diversi Paesi europei, compresa quella per il referendum sulla riforma costituzionale in Italia", e ora punterebbe a "sostenere" Lega Nord e M5S.