Berlusconi attacca: "Governo confuso, M5s schiavi ideologie di sinistra"

Silvio Berlusconi giudica l'azione del governo nazionale "confusa e contraddittoria, con provvedimenti dannosi sia per le aziende sia per i lavoratori". Secondo il leader di Forza Italia con il dl dignità "i Cinquestelle confermano non solo di essere incapaci di governare, ma anche di essere prigionieri delle vecchie ideologie della sinistra, abbandonate anche dalla stessa sinistra. Di tutto l'Italia avrebbe bisogno meno che di politiche veterocomuniste".