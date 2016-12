Berlusconi a Salvini e Meloni: "A Roma convergete su Marchini"

Nuovo appello di Silvio Berlusconi all'unità del centrodestra dopo la decisione di Forza Italia di sostenere la candidatura di Alfio Marchini a sindaco di Roma. Al Tg5, il leader di FI si è rivolto a Matteo Salvini e a Giorgia Meloni: "Siamo ancora in tempo per convergere sul migliore candidato in campo". Berlusconi ha anche parlato del governo Renzi: "Siamo e restiamo all'opposizione, questo governo è illegittimo e abusivo".

Marchini: abbiamo Bertolaso, uomo di straordinaria capacità - "Rispetto le dinamiche altrui, la mia concentrazione è su Roma e vorrei che si tornasse a parlare dei problemi di Roma, sappiamo come risolverli, anche perché abbiamo finalmente a disposizione un uomo di straordinaria capacità come Bertolaso". Lo ha detto il candidato sindaco Alfio Marchini al Tg1 a chi gli chiedeva cosa rispondesse sul fatto che Matteo Salvini ha attaccato Berlusconi per il fatto che ha deciso di appoggiare la sua candidatura. Quanto all'ipotesi di accettare il simbolo di Forza Italia Marchini dice: "Non ne abbiamo parlato".